Абсолютно зразковий полив: з високоякісним садовим шлангом Performance Plus 5/8 "довжиною 25 м, ідеально відповідним для поливу невеликих і середніх садів і інших ділянок. Виконаний з високоякісних багатошарових текстильних матеріалів, приємних на дотик: Стійкий до атмосферних впливів і УФ-випромінювання зовнішній шар захищає матеріал, а світлонепроникний проміжний шар перешкоджає утворенню водоростей всередині шланга. Крім цього, шланг краще лежить в руці і відрізняється неймовірною міцністю, гнучкістю і стійкістю до зламів - для стабільного витрати води. Навіть екстремальні температури - від -20 до +60 ° C - не заподіють йому ніякої шкоди. Витримує тиск до 40 бар. З точки зору безпеки для здоров'я цей екологічний шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю також не вселяє сумнівів. Саме тому наша гарантія на нього становить 15 років.