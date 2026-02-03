Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)
Високоякісний садовий шланг від Kärcher: новий Performance Plus 5/8 "довжиною 25 м. Неймовірно гнучкий і стійкий до зламів для стабільного витрати води. Витримує тиск до 40 бар.
Абсолютно зразковий полив: з високоякісним садовим шлангом Performance Plus 5/8 "довжиною 25 м, ідеально відповідним для поливу невеликих і середніх садів і інших ділянок. Виконаний з високоякісних багатошарових текстильних матеріалів, приємних на дотик: Стійкий до атмосферних впливів і УФ-випромінювання зовнішній шар захищає матеріал, а світлонепроникний проміжний шар перешкоджає утворенню водоростей всередині шланга. Крім цього, шланг краще лежить в руці і відрізняється неймовірною міцністю, гнучкістю і стійкістю до зламів - для стабільного витрати води. Навіть екстремальні температури - від -20 до +60 ° C - не заподіють йому ніякої шкоди. Витримує тиск до 40 бар. З точки зору безпеки для здоров'я цей екологічний шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю також не вселяє сумнівів. Саме тому наша гарантія на нього становить 15 років.
Особливості та переваги
Високоякісні багатошарові текстильні матеріали
- Гнучкість і стійкість до зламів для забезпечення оптимальної витрати води.
25 метрів
- Для поливу середніх і великих за площею територій і садів.
Витримує тиск до 40 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
- Стійкий
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
- Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
- Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 15 років
- Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|5/8″
|Довжина труби (м)
|25
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|4
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,04
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 360 x 115
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту