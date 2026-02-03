Новий садовий шланг Kärcher Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 50 метрів, є міцним і надзвичайно стійким до перегинів: завдяки цим характеристикам, шланг особливо зручний для поливу середніх та великих по площі садів. Цей шланг виготовлений з високоякісного багатослойного матеріалу та з вдосконаленими властивості, завдяки чому забезпечують постійний потік води. Стійкий до атмосферного впливу верхній шар із захистом від ультрафіолету, забезпечує захист матеріалу від атмосферного впливу, а також непрозорий середній шар захищає від росту водоростец в середені. Крім того, екологічний садовий шланг не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію та свинцю - тому він абсолютно безпечний для здоров'я. Він так само володіє високою термостійкістю: від -20 до +60 ° C. Витримує тиск до 30 бар і 15-річна гарантія.