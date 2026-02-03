Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м

Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4 "з високоякісної багатослойного матеріалу.

Новий садовий шланг Kärcher Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 50 метрів, є міцним і надзвичайно стійким до перегинів: завдяки цим характеристикам, шланг особливо зручний для поливу середніх та великих по площі садів. Цей шланг виготовлений з високоякісного багатослойного матеріалу та з вдосконаленими властивості, завдяки чому забезпечують постійний потік води. Стійкий до атмосферного впливу верхній шар із захистом від ультрафіолету, забезпечує захист матеріалу від атмосферного впливу, а також непрозорий середній шар захищає від росту водоростец в середені. Крім того, екологічний садовий шланг не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію та свинцю - тому він абсолютно безпечний для здоров'я. Він так само володіє високою термостійкістю: від -20 до +60 ° C. Витримує тиск до 30 бар і 15-річна гарантія.

Особливості та переваги
Високоякісні багатошарові текстильні матеріали
  • Гнучкість і стійкість до зламів для забезпечення оптимальної витрати води.
50 метрів
  • Для поливу середніх і великих за площею територій і садів.
Витримує тиск до 30 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
  • Стійкий
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
  • Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
  • Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
  • Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
  • Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
  • Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 15 років
  • Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 3/4″
Довжина труби (м) 50
Колір чорний
Вага (кг) 11,5
Вага (з упаковкою) (кг) 11,54
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 390 x 390 x 250
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
