Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м
Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4 "з високоякісної багатослойного матеріалу.
Новий садовий шланг Kärcher Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 50 метрів, є міцним і надзвичайно стійким до перегинів: завдяки цим характеристикам, шланг особливо зручний для поливу середніх та великих по площі садів. Цей шланг виготовлений з високоякісного багатослойного матеріалу та з вдосконаленими властивості, завдяки чому забезпечують постійний потік води. Стійкий до атмосферного впливу верхній шар із захистом від ультрафіолету, забезпечує захист матеріалу від атмосферного впливу, а також непрозорий середній шар захищає від росту водоростец в середені. Крім того, екологічний садовий шланг не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію та свинцю - тому він абсолютно безпечний для здоров'я. Він так само володіє високою термостійкістю: від -20 до +60 ° C. Витримує тиск до 30 бар і 15-річна гарантія.
Особливості та переваги
Високоякісні багатошарові текстильні матеріали
- Гнучкість і стійкість до зламів для забезпечення оптимальної витрати води.
50 метрів
- Для поливу середніх і великих за площею територій і садів.
Витримує тиск до 30 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
- Стійкий
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
- Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
- Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 15 років
- Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|3/4″
|Довжина труби (м)
|50
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|11,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,54
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|390 x 390 x 250
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.