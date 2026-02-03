Адаптер для крана без різьби
Адаптер для круглих кранів без різьблення спеціально створений, щоб можна було підключати його до кранів без використання спеціального обладнання.
Міцний нерізьбовий штуцер призначений для під'єднання шлангів з конекторами до водопровідних кранів без різьблення. Перехідник підходить для з'єднань із зовнішнім діаметром від 15 до 20 мм. Монтаж здійснюється без використання спеціального інструменту шляхом затягування смушкового гвинта на шланговому хомуті з нержавіючої сталі. Сумісний з усіма системами стикового з'єднання.
Особливості та переваги
Для круглих кранів без різьби
- Для універсального використання
Перехідник
- Зручне з'єднання з кранами із зовнішнім діаметром від 15 до 20 мм
Різьбове з'єднання з нержавіючої сталі
- Легке встановлення без спеціальних інструментів
Клік-система
- Сумісний з усіма системами стикового з'єднання, представленими на ринку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Зовнішній діаметр (мм)
|15 / 20
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,039
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,052
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|62 x 58 x 50
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Області застосування
- Полив саду
- Для очищення садових меблів та інструменту