Міцний нерізьбовий штуцер призначений для під'єднання шлангів з конекторами до водопровідних кранів без різьблення. Перехідник підходить для з'єднань із зовнішнім діаметром від 15 до 20 мм. Монтаж здійснюється без використання спеціального інструменту шляхом затягування смушкового гвинта на шланговому хомуті з нержавіючої сталі. Сумісний з усіма системами стикового з'єднання.