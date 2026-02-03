Адаптер для побутових кранів
Адаптер для побутових кранів для підключення садового шланга всередині будинку. Легке з'єднання з внутрішнім різьбленням з латуні з надійним захистом різьблення.
Комплект для приєднання шлангу до внутрішньобудинкових кранів.
Особливості та переваги
Вкладення з латунним внутрішнім різьбленням
- Гарантована надійність
Захист різьблення
- Для легкого кріплення
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G3/4
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,042
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,057
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|53,5 x 33,6 x 33,6
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Області застосування
- Полив саду
- Для очищення садових меблів та інструменту