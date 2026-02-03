Двосторнній з'єднувач
Двостороннє з'єднання для точного фітинга з'єднання двох шлангів. Надійна якість і привабливий дизайн.
Особливості та переваги
Надійний дизайн
- Гарантована надійність
Для підключення 2 шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,009
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,01
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|51 x 36 x 36
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту