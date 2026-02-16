Конектор 1/2", 5/8"

Конектор 1/2", 5/8" має ергономічний дизайн, що забезпечує зручне та комфортне використання. Сумісний із усіма системами швидкого з'єднання.

Підключення та відключення стало простим як ніколи: Конектор Kärcher має ергономічний дизайн та зручні поглиблені ручки, що забезпечують максимальний комфорт у використанні. Конектор сумісний із шлангами діаметром 1/2" і 5/8", а також із усіма доступними системами швидкого з'єднання.

Особливості та переваги
Вбудовані ручки та ергономічний дизайн
  • Простота у використанні.
Для шлангів діаметром 1/2″ і 5/8″
  • Для швидкого і зручного приєднання до кінця шланга.
Клік-система
  • Сумісний з усіма системами стикового з'єднання, представленими на ринку.
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″ / 5/8″
Колір чорний
Вага (кг) 0,023
Вага (з упаковкою) (кг) 0,024
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 63 x 36 x 36
Області застосування
  • Полив саду
  • Для очищення садових меблів та інструменту
