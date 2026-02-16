Конектор 1/2", 5/8"
Підключення та відключення стало простим як ніколи: Конектор Kärcher має ергономічний дизайн та зручні поглиблені ручки, що забезпечують максимальний комфорт у використанні. Конектор сумісний із шлангами діаметром 1/2" і 5/8", а також із усіма доступними системами швидкого з'єднання.
Особливості та переваги
Вбудовані ручки та ергономічний дизайн
- Простота у використанні.
Для шлангів діаметром 1/2″ і 5/8″
- Для швидкого і зручного приєднання до кінця шланга.
Клік-система
- Сумісний з усіма системами стикового з'єднання, представленими на ринку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,023
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,024
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|63 x 36 x 36
Області застосування
- Полив саду
- Для очищення садових меблів та інструменту