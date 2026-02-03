Конектор швидкознімний латунний для шлангів 3/4. Накладка з м'якого полімеру для підвищення зручності та довговічності. Нова лінійка високоякісних латунних з'єднувачів від Kärcher призначена для напівпрофесійного використання в саду та підходить для всіх рівнів тиску води. Цей з'єднувач має високу якість та міцність, що забезпечує йому довгий термін служби, і ідеально підходить для експлуатації в умовах великого навантаження. Зробіть полив за допомогою продукції від Kärcher ще ефективнішим!