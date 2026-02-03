Конектор для шлангів 3/4, латунь
Конектор швидкознімний латунний для шлангів 3/4. Накладка з м'якого полімеру, що підвищує комфорт і тривалість використання.
Конектор швидкознімний латунний для шлангів 3/4. Накладка з м'якого полімеру для підвищення зручності та довговічності. Нова лінійка високоякісних латунних з'єднувачів від Kärcher призначена для напівпрофесійного використання в саду та підходить для всіх рівнів тиску води. Цей з'єднувач має високу якість та міцність, що забезпечує йому довгий термін служби, і ідеально підходить для експлуатації в умовах великого навантаження. Зробіть полив за допомогою продукції від Kärcher ще ефективнішим!
Особливості та переваги
Високоякісний латунний з'єднувач для шланга
- Надійність і довговічність
Зручне гумове кільце на захопленні
- Для легкого використання та кращого кріплення
Підходить для 3/4'' шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|3/4″
|Колір
|латунь
|Вага (кг)
|0,172
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,182
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|52 x 39 x 39
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту