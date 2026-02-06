Завдяки системі стикового з'єднання конектор із внутрішнім різьбленням 3/4'' GHT (11,5 TPI) швидко і легко з'єднується з забезпеченими різьбленням шлангами або від'єднується від них. Функція Aqua Stop автоматично перериває потік води під час відокремлення шланга від її споживача. Цей конектор чудово підходить для приєднання садового шланга до апарату високого тиску Kärcher.