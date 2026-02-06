Конектор із внутрішнім різьбленням і функцією Aqua Stop
Оптимальне рішення для приєднання до шлангів із різьбленням: конектор із функцією Aqua Stop і внутрішнім різьбленням 3/4'' GHT (американським).
Завдяки системі стикового з'єднання конектор із внутрішнім різьбленням 3/4'' GHT (11,5 TPI) швидко і легко з'єднується з забезпеченими різьбленням шлангами або від'єднується від них. Функція Aqua Stop автоматично перериває потік води під час відокремлення шланга від її споживача. Цей конектор чудово підходить для приєднання садового шланга до апарату високого тиску Kärcher.
Особливості та переваги
Вбудовані ручки та ергономічний дизайн
- Простота у використанні.
Клік-система
- Сумісність з усіма поширеними системами стикового з'єднання.
Аквастоп
- Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,027
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,031
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|56 x 43 x 43