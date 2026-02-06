Конектор із внутрішнім різьбленням і функцією Aqua Stop

Оптимальне рішення для приєднання до шлангів із різьбленням: конектор із функцією Aqua Stop і внутрішнім різьбленням 3/4'' GHT (американським).

Завдяки системі стикового з'єднання конектор із внутрішнім різьбленням 3/4'' GHT (11,5 TPI) швидко і легко з'єднується з забезпеченими різьбленням шлангами або від'єднується від них. Функція Aqua Stop автоматично перериває потік води під час відокремлення шланга від її споживача. Цей конектор чудово підходить для приєднання садового шланга до апарату високого тиску Kärcher.

Особливості та переваги
Вбудовані ручки та ергономічний дизайн
  • Простота у використанні.
Клік-система
  • Сумісність з усіма поширеними системами стикового з'єднання.
Аквастоп
  • Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,027
Вага (з упаковкою) (кг) 0,031
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 56 x 43 x 43
Конектор із внутрішнім різьбленням і функцією Aqua Stop
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.