Конектор з аквастопом для шлангів 1/2, латунь

Конектор швидкознімний латунний з аквастопом для шлангів 1/2. Покриття з м'якого полімеру для підвищення комфорту та тривалості використання.

Конектор швидкознімний латунний з аквастопом для шлангів 1/2. Накладка з м'якого полімеру для підвищення зручності та довговічності. Нова серія високоякісних латунних з'єднувачів від Kärcher для напівпрофесійного використання в саду для всіх тисків. Цей преміальний, міцний з'єднувач має виняткову довговічність і придатний для експлуатації в складних умовах. Полив за допомогою продукції Kärcher - це інтелектуальний підхід до зрошення рослин!

Особливості та переваги
Роз'єднання без бризок завдяки аквастопу
  • Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
Високоякісний латунний з'єднувач для шланга
  • Надійність і довговічність
Зручне гумове кільце на захопленні
  • Для легкого використання та кращого кріплення
Підходить для шлангів 1/2'' та 5/8''
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″ / 5/8″
Колір латунь
Вага (кг) 0,124
Вага (з упаковкою) (кг) 0,135
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 48 x 33 x 33
Конектор з аквастопом для шлангів 1/2, латунь
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
