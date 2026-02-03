Конектор з аквастопом для шлангів 1/2, латунь
Конектор швидкознімний латунний з аквастопом для шлангів 1/2. Покриття з м'якого полімеру для підвищення комфорту та тривалості використання.
Конектор швидкознімний латунний з аквастопом для шлангів 1/2. Накладка з м'якого полімеру для підвищення зручності та довговічності. Нова серія високоякісних латунних з'єднувачів від Kärcher для напівпрофесійного використання в саду для всіх тисків. Цей преміальний, міцний з'єднувач має виняткову довговічність і придатний для експлуатації в складних умовах. Полив за допомогою продукції Kärcher - це інтелектуальний підхід до зрошення рослин!
Особливості та переваги
Роз'єднання без бризок завдяки аквастопу
- Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
Високоякісний латунний з'єднувач для шланга
- Надійність і довговічність
Зручне гумове кільце на захопленні
- Для легкого використання та кращого кріплення
Підходить для шлангів 1/2'' та 5/8''
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″
|Колір
|латунь
|Вага (кг)
|0,124
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,135
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|48 x 33 x 33
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту