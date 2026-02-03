Конектор швидкознімний латунний з аквастопом для шлангів 1/2. Накладка з м'якого полімеру для підвищення зручності та довговічності. Нова серія високоякісних латунних з'єднувачів від Kärcher для напівпрофесійного використання в саду для всіх тисків. Цей преміальний, міцний з'єднувач має виняткову довговічність і придатний для експлуатації в складних умовах. Полив за допомогою продукції Kärcher - це інтелектуальний підхід до зрошення рослин!