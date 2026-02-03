Конектор з аквастопом для шлангів 3/4 Латунь
Конектор швидкознімний з аквастопом для шлангів 3/4 Латунь. Накладка з м'якого полімеру для підвищення зручності та довговічності.
Швидкознімний конектор з аквастопом для шлангів 3/4 виготовлений із міцної латуні. Накладка з м'якого полімеру забезпечує додатковий комфорт під час використання та підвищує довговічність виробу. Латунна серія аксесуарів Kärcher створена для найвимогливіших садівників. Усі її елементи вирізняються високоякісними матеріалами, бездоганним виконанням і тривалим терміном служби.
Особливості та переваги
Аквастоп
- Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
Високоякісний латунний з'єднувач для шланга
- Надійність і довговічність
Зручне гумове кільце на захопленні
- Для легкого використання та кращого кріплення
Підходить для 3/4'' шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|3/4″
|Колір
|латунь
|Вага (кг)
|0,179
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,189
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|52 x 38 x 38
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту