Конектор з Aqua Stop 1/2", 5/8"
Ергономічно спроєктований конектор 1/2", 5/8" Aqua Stop легко підключається без бризок та забезпечує максимальний комфорт у використанні. Сумісний із усіма системами швидкого з'єднання.
Ергономічно спроєктований конектор з Aqua Stop забезпечує зручне та безбризкове підключення й відключення. Зручні поглиблені ручки дозволяють легко працювати з пристроєм. Конектор підходить для шлангів діаметром 1/2" і 5/8" та сумісний з усіма доступними системами швидкого з'єднання.
Особливості та переваги
Вбудовані ручки та ергономічний дизайн
- Для зручного використання
Аквастоп
- Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
Клік-система
- Сумісний з усіма системами стикового з'єднання, представленими на ринку.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,025
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,026
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|67 x 35 x 35
Області застосування
- Полив саду
- Для очищення садових меблів та інструменту