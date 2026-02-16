Конектор з Aqua Stop 1/2", 5/8"

Ергономічно спроєктований конектор 1/2", 5/8" Aqua Stop легко підключається без бризок та забезпечує максимальний комфорт у використанні. Сумісний із усіма системами швидкого з'єднання.

Ергономічно спроєктований конектор з Aqua Stop забезпечує зручне та безбризкове підключення й відключення. Зручні поглиблені ручки дозволяють легко працювати з пристроєм. Конектор підходить для шлангів діаметром 1/2" і 5/8" та сумісний з усіма доступними системами швидкого з'єднання.

Особливості та переваги
Вбудовані ручки та ергономічний дизайн
  • Для зручного використання
Аквастоп
  • Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
Клік-система
  • Сумісний з усіма системами стикового з'єднання, представленими на ринку.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,025
Вага (з упаковкою) (кг) 0,026
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 67 x 35 x 35
Області застосування
  • Полив саду
  • Для очищення садових меблів та інструменту
Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
