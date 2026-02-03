Конектор з регулятором потоку води

Конектор з регулятором потоку води. Для підключення дощовиків без вбудованого регулятора нопора води.

Справні шланги, коннектори і штуцери для під'єднування до кранів - основа будь-якої ефективної системи поливу. Саме тому компанія Kärcher пропонує цілий спектр приладдя для з'єднання, роз'єднання, регулювання і ремонту компонентів систем поливу. До них відноситься регулювальний клапан Kärcher - ідеальне рішення для регулювання витрати води від 0 до максимально можливого об'єму. Він має ергономічну конструкцію і зручне звернення. Регулювальний клапан може використовуватися для з'єднання шланга і дощує або - за допомогою двостороннього з'єднувача, що входить в комплект, - для з'єднання двох шлангів. Регулювальний клапан Kärcher сумісний з усіма стандартними системами стикового з'єднання і усіма ходовими діаметрами шлангів.

Особливості та переваги
Може використовувати де завгодно
  • Підходить для всіх існуючих садових шлангів
З'єднує 2 шланги
Специфікації

Технічні характеристики

Колір жовтий
Вага (кг) 0,055
Вага (з упаковкою) (кг) 0,068
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 105 x 32 x 32
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
