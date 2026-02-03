Конектор з регулятором потоку води
Конектор з регулятором потоку води. Для підключення дощовиків без вбудованого регулятора нопора води.
Справні шланги, коннектори і штуцери для під'єднування до кранів - основа будь-якої ефективної системи поливу. Саме тому компанія Kärcher пропонує цілий спектр приладдя для з'єднання, роз'єднання, регулювання і ремонту компонентів систем поливу. До них відноситься регулювальний клапан Kärcher - ідеальне рішення для регулювання витрати води від 0 до максимально можливого об'єму. Він має ергономічну конструкцію і зручне звернення. Регулювальний клапан може використовуватися для з'єднання шланга і дощує або - за допомогою двостороннього з'єднувача, що входить в комплект, - для з'єднання двох шлангів. Регулювальний клапан Kärcher сумісний з усіма стандартними системами стикового з'єднання і усіма ходовими діаметрами шлангів.
Особливості та переваги
Може використовувати де завгодно
- Підходить для всіх існуючих садових шлангів
З'єднує 2 шланги
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,055
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,068
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|105 x 32 x 32
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту