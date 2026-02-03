Муфта ремонтна для шлангів 1/2, 5/8. Латунь
Муфта ремонтна, латунна для з'єднання шлангів 1/2, 5/8. Швидке з'єднання шланга в разі пошкодження, розриву, подовження
Латунна ремонтна муфта для з'єднання шлангів діаметром 1/2 і 5/8 – ідеальне рішення для швидкого ремонту чи подовження шланга у разі пошкодження або розриву. Латунна серія аксесуарів Kärcher створена для найвимогливіших садівників, поєднуючи високу якість матеріалів, бездоганне виконання та надзвичайну довговічність.
Особливості та переваги
Зроблено з латуні
- Високоякісний, міцний матеріал.
Підключення шлангів
- Для з'єднання двох шлангів або для ремонту пошкоджених шлангів.
Для з'єднання шлангів з внутрішнім діаметром 1/2« і 5/8» (2.645-102.0) 3/4» (2.645-103.0)
- Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″
|Колір
|латунь
|Вага (кг)
|0,11
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,12
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|38 x 38 x 38
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту