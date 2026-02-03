Муфта ремонтна для шлангів 1/2, 5/8. Латунь

Муфта ремонтна, латунна для з'єднання шлангів 1/2, 5/8. Швидке з'єднання шланга в разі пошкодження, розриву, подовження

Латунна ремонтна муфта для з'єднання шлангів діаметром 1/2 і 5/8 – ідеальне рішення для швидкого ремонту чи подовження шланга у разі пошкодження або розриву. Латунна серія аксесуарів Kärcher створена для найвимогливіших садівників, поєднуючи високу якість матеріалів, бездоганне виконання та надзвичайну довговічність.

Особливості та переваги
Зроблено з латуні
  • Високоякісний, міцний матеріал.
Підключення шлангів
  • Для з'єднання двох шлангів або для ремонту пошкоджених шлангів.
Для з'єднання шлангів з внутрішнім діаметром 1/2« і 5/8» (2.645-102.0) 3/4» (2.645-103.0)
  • Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″ / 5/8″
Колір латунь
Вага (кг) 0,11
Вага (з упаковкою) (кг) 0,12
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 38 x 38 x 38
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
