Розподільник 2-канальний
2 незалежних виходи з регулятором витрати води
Високоякісний 2-канальний розподільник з штуцером для приєднання до крану G3/4 і перехідником G1/2 для одночасного поливу за допомогою двох шлангів. 2-канальний розподільник оснащений двома штуцерами для під'єднування до крану з двома незалежними безступінчатими регуляторами і характеризується оптимізованою витратою води. Він підходить для використання у поєднанні з будь-якими стандартними садовими шлангами і підкуповує надійною якістю, ергономічною конструкцією і простим і комфортним зверненням. Накидна гайка з міцним внутрішнім різьбленням гарантує легку і зручну фіксацію на водопровідному крані. 2-канальний розподільник сумісний з більшістю стандартних систем стикового з'єднання.
Особливості та переваги
Два виходи для води з незалежним регулюванням
- Роздільне використання двох виходів для води на одному водопровідному крані.
З вбудованим вхідним фільтром
- Для довгого терміну служби
Плавний з'єднувальний елемент
- Проста фіксація на водопровідних кранах з різьбленням 3/4 "або 1/2".
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G3/4 + G1/2
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,073
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,093
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|50 x 126 x 78
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для очищення садових меблів та інструменту