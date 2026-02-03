Високоякісний 2-канальний розподільник з штуцером для приєднання до крану G3/4 і перехідником G1/2 для одночасного поливу за допомогою двох шлангів. 2-канальний розподільник оснащений двома штуцерами для під'єднування до крану з двома незалежними безступінчатими регуляторами і характеризується оптимізованою витратою води. Він підходить для використання у поєднанні з будь-якими стандартними садовими шлангами і підкуповує надійною якістю, ергономічною конструкцією і простим і комфортним зверненням. Накидна гайка з міцним внутрішнім різьбленням гарантує легку і зручну фіксацію на водопровідному крані. 2-канальний розподільник сумісний з більшістю стандартних систем стикового з'єднання.