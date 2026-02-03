Високоякісний 3-канальний розподільник з штуцером для приєднання до крану G1 і перехідником G3/4 для одночасного поливу за допомогою трьох шлангів. 3-канальний розподільник оснащений трьома штуцерами для під'єднування до крану з трьома незалежними безступінчатими регуляторами і характеризується оптимізованою витратою води. Він підходить для використання у поєднанні з будь-якими стандартними садовими шлангами і підкуповує надійною якістю, ергономічною конструкцією і простим і комфортним зверненням. Накидна гайка з міцним внутрішнім різьбленням гарантує легку і зручну фіксацію на водопровідному крані. 3-канальний розподільник сумісний з більшістю стандартних систем стикового з'єднання.