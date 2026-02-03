Розподільник 3-канальний
3 незалежних виходи з плавним регулюванням витрати води
Високоякісний 3-канальний розподільник з штуцером для приєднання до крану G1 і перехідником G3/4 для одночасного поливу за допомогою трьох шлангів. 3-канальний розподільник оснащений трьома штуцерами для під'єднування до крану з трьома незалежними безступінчатими регуляторами і характеризується оптимізованою витратою води. Він підходить для використання у поєднанні з будь-якими стандартними садовими шлангами і підкуповує надійною якістю, ергономічною конструкцією і простим і комфортним зверненням. Накидна гайка з міцним внутрішнім різьбленням гарантує легку і зручну фіксацію на водопровідному крані. 3-канальний розподільник сумісний з більшістю стандартних систем стикового з'єднання.
Особливості та переваги
Три виходу для води з незалежним регулюванням
- Роздільне використання трьох виходів для води на одному водопровідному крані.
З вбудованим вхідним фільтром
- Для довгого терміну служби
Плавний з'єднувальний елемент
- Проста фіксація на водопровідних кранах з різьбленням 1 "або 3/4".
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,29
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,342
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|60 x 22 x 180
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для очищення садових меблів та інструменту