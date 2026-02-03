Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР. Латунь. Для систем поливу

Штуцер латунний з внутрішнім різьбленням G3 / 4 і адаптером G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.

Особливості та переваги
Високоякісні з'єднувальні елементи з латуні
  • Надійність і довговічність
Зручне гумове кільце на захопленні
  • Для легкого використання та кращого кріплення
Перехідник
  • Приєднується до двох розмірів різьби
Специфікації

Технічні характеристики

Розмір різьби G3/4 + G1/2
Колір латунь
Вага (кг) 0,073
Вага (з упаковкою) (кг) 0,083
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 44 x 37 x 37
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
