Штуцер G3 / 4, G1 / 2 ВР. Латунь. Для систем поливу
Штуцер латунний з внутрішнім різьбленням G3 / 4 і адаптером G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.
Особливості та переваги
Високоякісні з'єднувальні елементи з латуні
- Надійність і довговічність
Зручне гумове кільце на захопленні
- Для легкого використання та кращого кріплення
Перехідник
- Приєднується до двох розмірів різьби
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G3/4 + G1/2
|Колір
|латунь
|Вага (кг)
|0,073
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,083
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|44 x 37 x 37
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту