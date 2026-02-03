Штуцер G3 / 4, G1 ВР для систем поливу
Штуцер з різьбою G1 внутрішнє різьблення, і адаптером під різьблення G3 / 4. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.
Штуцер з різьбою G1 і адаптером під різьбу G3 / 4. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.
Особливості та переваги
Дуже міцний
- Гарантована надійність
Перехідник
- Приєднується до двох розмірів різьби
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G3/4 + G1
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,019
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,026
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|46 x 39 x 39
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту