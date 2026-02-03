Штуцер різьбовий G3/4 з перехідною. муфтою
Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.
Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.
Особливості та переваги
Дуже міцний
- Гарантована надійність
Перехідник
- Приєднується до двох розмірів різьби
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G3/4 + G1/2
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,014
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,015
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|48 x 33 x 33
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту