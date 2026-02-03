Штуцер різьбовий G3/4 з перехідною. муфтою

Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.

Особливості та переваги
Дуже міцний
  • Гарантована надійність
Перехідник
  • Приєднується до двох розмірів різьби
Специфікації

Технічні характеристики

Розмір різьби G3/4 + G1/2
Колір чорний
Вага (кг) 0,014
Вага (з упаковкою) (кг) 0,015
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 48 x 33 x 33

При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.

Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
