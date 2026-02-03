Штуцер з внутрішнім різьбленням G1. Латунь. Для систем поливу
Штуцер латунний з внутрішнім різьбленням G1. Зручний для підключення до насосів з напірної сторони. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.
Особливості та переваги
Високоякісні з'єднувальні елементи з латуні
- Надійність і довговічність
Зручне гумове кільце на захопленні
- Для легкого використання та кращого кріплення
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G1
|Колір
|латунь
|Вага (кг)
|0,055
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,068
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|40 x 43 x 43
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту