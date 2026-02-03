Штуцер з зовнішньою різьбою G3 / 4 для систем поливу
Штуцер з зовнішньою різьбою G3 / 4. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.
Штуцер з зовнішньою різьбою G3 / 4. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.
Особливості та переваги
Клік-система
- Сумісність з усіма поширеними системами стикового з'єднання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір різьби
|G3/4
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,006
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,016
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|39 x 39 x 30
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для очищення садових меблів та інструменту