Трійник для швидкоз'ємного з'єднання шлангів
Особливості та переваги
Надійний дизайн
- Гарантована надійність
Для підключення 3 шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,011
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,021
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|15 x 65 x 60
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту