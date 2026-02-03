Тристоронній з'єднувач
Конектор з трьома виходами для підключення до трьох шлангів. Надійна якість і привабливий дизайн.
Kärcher пропонує повний асортимент аксесуарів для з'єднання, роз'єднання та ремонту поливальних систем. Одним із таких рішень є триходовий з'єднувач, який дозволяє точно з'єднувати три шланги, розширюючи можливості системи поливу. Цей аксесуар підходить до всіх стандартних садових шлангів, відзначається високою якістю та ергономічним дизайном, що забезпечує зручність у використанні. До того ж, триходовий з'єднувач Kärcher сумісний із трьома найпоширенішими діаметрами шлангів і підтримує всі доступні системи замикання, що робить його універсальним вибором для догляду за садом.
Особливості та переваги
Надійний дизайн
- Гарантована надійність
Для підключення 3 шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,011
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,012
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|15 x 65 x 60
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту