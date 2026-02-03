Kärcher пропонує повний асортимент аксесуарів для з'єднання, роз'єднання та ремонту поливальних систем. Одним із таких рішень є триходовий з'єднувач, який дозволяє точно з'єднувати три шланги, розширюючи можливості системи поливу. Цей аксесуар підходить до всіх стандартних садових шлангів, відзначається високою якістю та ергономічним дизайном, що забезпечує зручність у використанні. До того ж, триходовий з'єднувач Kärcher сумісний із трьома найпоширенішими діаметрами шлангів і підтримує всі доступні системи замикання, що робить його універсальним вибором для догляду за садом.