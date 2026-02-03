Універсальна ремонтна муфта 1/2-5/8-3/4
Універсальна ремонтна муфта 1/2-5/8-3/4. Сумісна з усіма поширеними садовими шлангами. Ергономічна конструкція. Для з'єднання 2 шлангів або ремонту пошкодженого шланга.
Справні шланги, коннектори і штуцери для під'єднання до кранів - основа будь-якої ефективної системи поливу. Саме тому компанія Kärcher пропонує цілий спектр приладдя для з'єднання, роз'єднання і ремонту компонентів систем поливу. До них відноситься універсальна ремонтна муфта для шлангів. Вона підходить для всіх ходових типів садових шлангів та підкуповує ергономічною конструкцією і зручним зверненням. Ідеальне рішення для ремонту або з'єднання двох шматків шланга. Універсальна ремонтна муфта для шлангів сумісна з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів.
Особливості та переваги
Ергономічна конструкція
- Для зручності використання
Може використовувати де завгодно
- Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Для з'єднання і ремонту 2 шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,041
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,049
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 39 x 39
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту