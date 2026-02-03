Універсальна ремонтна муфта 1/2-5/8-3/4

Універсальна ремонтна муфта 1/2-5/8-3/4. Сумісна з усіма поширеними садовими шлангами. Ергономічна конструкція. Для з'єднання 2 шлангів або ремонту пошкодженого шланга.

Справні шланги, коннектори і штуцери для під'єднання до кранів - основа будь-якої ефективної системи поливу. Саме тому компанія Kärcher пропонує цілий спектр приладдя для з'єднання, роз'єднання і ремонту компонентів систем поливу. До них відноситься універсальна ремонтна муфта для шлангів. Вона підходить для всіх ходових типів садових шлангів та підкуповує ергономічною конструкцією і зручним зверненням. Ідеальне рішення для ремонту або з'єднання двох шматків шланга. Універсальна ремонтна муфта для шлангів сумісна з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів.

Особливості та переваги
Ергономічна конструкція
  • Для зручності використання
Може використовувати де завгодно
  • Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Для з'єднання і ремонту 2 шлангів
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Колір чорний
Вага (кг) 0,041
Вага (з упаковкою) (кг) 0,049
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 65 x 39 x 39
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
