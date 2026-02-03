Справні шланги, коннектори і штуцери для під'єднання до кранів - основа будь-якої ефективної системи поливу. Саме тому компанія Kärcher пропонує цілий спектр приладдя для з'єднання, роз'єднання і ремонту компонентів систем поливу. До них відноситься універсальна ремонтна муфта для шлангів. Вона підходить для всіх ходових типів садових шлангів та підкуповує ергономічною конструкцією і зручним зверненням. Ідеальне рішення для ремонту або з'єднання двох шматків шланга. Універсальна ремонтна муфта для шлангів сумісна з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів.