З'єднання, роз'єднання і ремонт в один дотик - завдяки практичному і ергономічному універсальному конектору виробництва Kärcher. Гнучка система стикового з'єднання істотно полегшує процес поливу, як маленьких, так і великих садів і інших ділянок. Адже нормально працюють коннектори і штуцери для приєднання до кранів - основа будь-якої якісної системи поливу. Універсальний коннектор сумісний з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів і всіма стандартними системами стикового з'єднання.