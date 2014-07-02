Універсальний конектор

Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.

З'єднання, роз'єднання і ремонт в один дотик - завдяки практичному і ергономічному універсальному конектору виробництва Kärcher. Гнучка система стикового з'єднання істотно полегшує процес поливу, як маленьких, так і великих садів і інших ділянок. Адже нормально працюють коннектори і штуцери для приєднання до кранів - основа будь-якої якісної системи поливу. Універсальний коннектор сумісний з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів і всіма стандартними системами стикового з'єднання.

Особливості та переваги
Ергономічна конструкція
  • Для зручності використання
Універсальний (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
  • Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Колір жовтий
Вага (кг) 0,041
Вага (з упаковкою) (кг) 0,051
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 70 x 33 x 42
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту

НАГОРОДИ

Schlauchkupplungen Universal

"Рекомендовано": універсальний конектор

За результатами тесту, проведеного журналом "selbst ist der Mann", універсальний конектор отримав оцінку "відмінно" (1,3) і етикетку "Рекомендовано".

