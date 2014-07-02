Універсальний конектор
Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.
З'єднання, роз'єднання і ремонт в один дотик - завдяки практичному і ергономічному універсальному конектору виробництва Kärcher. Гнучка система стикового з'єднання істотно полегшує процес поливу, як маленьких, так і великих садів і інших ділянок. Адже нормально працюють коннектори і штуцери для приєднання до кранів - основа будь-якої якісної системи поливу. Універсальний коннектор сумісний з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів і всіма стандартними системами стикового з'єднання.
Особливості та переваги
Ергономічна конструкція
- Для зручності використання
Універсальний (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
- Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,041
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,051
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 33 x 42
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту
НАГОРОДИ
"Рекомендовано": універсальний конектор
За результатами тесту, проведеного журналом "selbst ist der Mann", універсальний конектор отримав оцінку "відмінно" (1,3) і етикетку "Рекомендовано".