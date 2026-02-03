Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4

Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.

З'єднання, роз'єднання і ремонт в один дотик - завдяки практичному і ергономічному універсальному конектору Plus виробництва Kärcher з функцією Aqua Stop і захопленнями із м'якого пластику для максимально комфортного звернення. Гнучка система стикового з'єднання істотно полегшує процес поливу, як маленьких, так і великих садів і інших ділянок. Адже нормально працюють коннектори і штуцери для приєднання до кранів - основа будь-якої якісної системи поливу. Універсальний коннектор Plus з функцією Aqua Stop сумісний з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів і всіма стандартними системами стикового з'єднання.

Особливості та переваги
М'які пластикові захвати
  • Для зручності використання
Клік-система
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Колір жовтий
Вага (кг) 0,042
Вага (з упаковкою) (кг) 0,052
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 65 x 33 x 45
Сумісна техніка
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
