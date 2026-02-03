Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.
З'єднання, роз'єднання і ремонт в один дотик - завдяки практичному і ергономічному універсальному конектору виробництва Kärcher з функцією Aqua Stop. Гнучка система стикового з'єднання істотно полегшує процес поливу, як маленьких, так і великих садів і інших ділянок. Адже нормально працюють коннектори і штуцери для приєднання до кранів - основа будь-якої якісної системи поливу. Універсальний коннектор сумісний з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів і всіма стандартними системами стикового з'єднання.
Особливості та переваги
Аквастоп
- Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
М'які пластикові захвати
- Для зручності використання
Клік-система
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,038
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,053
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 42 x 42
Сумісна техніка
- K 2 Battery
- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic + KWD 2
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Compact
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 WCM
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Compact
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 6 Battery
- Блок керування поливом WT 5
- Візок для шланга HT 2
- Візок для шланга HT 3
- Візок для шланга HT 4
- Візок для шланга HT 5 M
- Візок для шланга HT 6 M
- Візок для шлангів HT 4.500
- Візок зі шлангом HT 2.20 Set
- Візок зі шлангом HT 3.20 Set
- Візок зі шлангом HT 4.20 Set
- Візок зі шлангом HT 5.20 M Set
- Котушка для шланга HR 3
- Котушка для шланга HR 4
- Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic
- Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic
- Котушка зі шлангом HR 2.10 Set
- Котушка зі шлангом HR 3.20 Set
- Котушка зі шлангом HR 4.30 Set
- Мультифункціональний пістолет Plus
- Осцилюючий дощувач OS 5.320 S для прямокутних ділянок
- Пістолет для поливу Plus
- Тримач для шланга
- Тримач для шланга Plus
- Штанга для поливу Plus, 6 типів струменя
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту