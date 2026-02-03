Універсальний конектор Premium
Універсальний конектор Premium, виготовлений з алюмінію. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.
З'єднання, роз'єднання і ремонт в один дотик - завдяки високоякісним універсальним коннекторам Premium виробництва Kärcher з функцією Aqua Stop. Стійкі до корозії із захопленнями з м'якого пластику для максимально комфортного звернення. Гнучка система стикового з'єднання істотно полегшує процес поливу, як маленьких, так і великих садів і інших ділянок. Адже нормально працюють коннектори і штуцери для приєднання до кранів - основа будь-якої якісної системи поливу. Універсальний коннектор Premium з функцією Aqua Stop сумісний з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів і всіма стандартними системами стикового з'єднання.
Особливості та переваги
М'які пластикові захвати
- Для зручності використання
Хомут з алюмінію, що не кородує
- Гарантована надійність
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,048
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,068
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 39 x 40
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту
НАГОРОДИ
"Добре ": універсальний конектор" Premium"
За результатами тесту, проведеного журналом "selbst ist der Mann", універсальний конектор "Premium" отримав оцінку "добре" (1,5).