Універсальний коннектор б / упак
Універсальний конектор. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.
Універсальний конектор підходить для шлангів 1/2, 5/8 і 3/4. Виготовлений з високоякісного м'якого пластику для комфортної роботи. Конектор забезпечує просте і швидке підключення шлангів.
Особливості та переваги
Ергономічна конструкція
- Для зручності використання
Універсальний (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
- Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,041
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,042
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 33 x 45
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту