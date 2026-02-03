Універсальний коннектор Plus з аквастопом б/уп
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.
Особливості та переваги
Аквастоп
- Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
М'які пластикові захвати
- Для зручності використання
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,043
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,044
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 43 x 43
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту