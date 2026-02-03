Універсальний коннектор Premium з аквастопом

Універсальний конектор Premium, зроблений з металу. Оснащений аквастопом і надійним хомутом з анти-корозійного алюмінію. Підходить до всіх систем підключення.

З'єднання, роз'єднання і ремонт в один дотик - завдяки практичному і ергономічному універсальному конектору Plus виробництва Kärcher із захопленнями з м'якого пластику для максимально комфортного звернення. Гнучка система стикового з'єднання істотно полегшує процес поливу, як маленьких, так і великих садів і інших ділянок. Адже нормально працюють коннектори і штуцери для приєднання до кранів - основа будь-якої якісної системи поливу. Універсальний коннектор Plus сумісний з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів і всіма стандартними системами стикового з'єднання.

Особливості та переваги
М'які пластикові захвати
  • Для зручності використання
Хомут з алюмінію, що не кородує
  • Гарантована надійність
Аквастоп
  • Роз'єднання без бризок
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Колір чорний
Вага (кг) 0,049
Вага (з упаковкою) (кг) 0,059
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 70 x 33 x 40
Універсальний коннектор Premium з аквастопом
Універсальний коннектор Premium з аквастопом

Відео

Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.