Універсальний коннектор Premium з аквастопом
Універсальний конектор Premium, зроблений з металу. Оснащений аквастопом і надійним хомутом з анти-корозійного алюмінію. Підходить до всіх систем підключення.
З'єднання, роз'єднання і ремонт в один дотик - завдяки практичному і ергономічному універсальному конектору Plus виробництва Kärcher із захопленнями з м'якого пластику для максимально комфортного звернення. Гнучка система стикового з'єднання істотно полегшує процес поливу, як маленьких, так і великих садів і інших ділянок. Адже нормально працюють коннектори і штуцери для приєднання до кранів - основа будь-якої якісної системи поливу. Універсальний коннектор Plus сумісний з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів і всіма стандартними системами стикового з'єднання.
Особливості та переваги
М'які пластикові захвати
- Для зручності використання
Хомут з алюмінію, що не кородує
- Гарантована надійність
Аквастоп
- Роз'єднання без бризок
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,049
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,059
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|70 x 33 x 40
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту