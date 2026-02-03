Універсальний коннектор з аквастопом б/уп

Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садовим шлангах.

Особливості та переваги
Аквастоп
  • Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
Ергономічна конструкція
  • Для зручності використання
Клік-система
  • Підходить для всіх відомих брендів
Універсальний (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
  • Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Колір жовтий
Вага (кг) 0,042
Вага (з упаковкою) (кг) 0,043
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 65 x 33 x 45
Універсальний коннектор з аквастопом б/уп
Сумісна техніка
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
