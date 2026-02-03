Універсальний коннектор з аквастопом б/уп
Універсальний конектор з аквастопом. Підходить до всіх стандартних садовим шлангах.
Особливості та переваги
Аквастоп
- Для надійного від'єднання аксесуарів від шланга без розбризкування.
Ергономічна конструкція
- Для зручності використання
Клік-система
- Підходить для всіх відомих брендів
Універсальний (1/2 ", 5/8", 3/4 ")
- Підходить для всіх існуючих садових шлангів
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,042
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,043
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 33 x 45
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту