Компактна автоматична котушка CR 7.220
Котушка для шлангу Premium CR 7.220 Automatic з автоматичним втягуванням та легким витягуванням шлангу. Функція повороту в діапазоні від 0° до 180°, регульований фіксатор повороту, компактний настінний тримач.
Завдяки компактній котушці для шланга Premium CR 7.220 Automatic, шланги швидко та легко змотуються та не плутаються. Змотування шланга відбувається автоматично та абсолютно рівномірно. Крім цього, автоматична система змотування шланга оснащена вбудованим гальмом для шланга, що дозволяє контролювати процес змотування. Плоский настінний тримач та невеликі розміри забезпечують компактне зберігання котушки. Практичний кутовий фіксатор дозволяє індивідуально регулювати кут повороту в діапазоні від 0° до 180°. Для ефективного захисту стін та навколишніх предметів.
Особливості та переваги
З високоякісним шлангом 1/2", без вмісту фталатів (< 0,1%) завдовжки 20 м (плюс 2 м)
Розпилювач
1 конектор
1 конектор с аквастопом
Адаптер до крана G3/4 і перехідник G1/2
Зручне зберігання аксесуарів
Готовий до використання
Специфікації
Технічні характеристики
|Тиск розриву (бар)
|24
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|10,771
|Вага (з упаковкою) (кг)
|11,85
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 506 x 420
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Оснащення
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
Відео
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
Запчастини для Компактна автоматична котушка CR 7.220
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.