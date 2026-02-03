Компактна автоматична котушка CR 7.220

Котушка для шлангу Premium CR 7.220 Automatic з автоматичним втягуванням та легким витягуванням шлангу. Функція повороту в діапазоні від 0° до 180°, регульований фіксатор повороту, компактний настінний тримач.

Завдяки компактній котушці для шланга Premium CR 7.220 Automatic, шланги швидко та легко змотуються та не плутаються. Змотування шланга відбувається автоматично та абсолютно рівномірно. Крім цього, автоматична система змотування шланга оснащена вбудованим гальмом для шланга, що дозволяє контролювати процес змотування. Плоский настінний тримач та невеликі розміри забезпечують компактне зберігання котушки. Практичний кутовий фіксатор дозволяє індивідуально регулювати кут повороту в діапазоні від 0° до 180°. Для ефективного захисту стін та навколишніх предметів.

Особливості та переваги
З високоякісним шлангом 1/2", без вмісту фталатів (< 0,1%) завдовжки 20 м (плюс 2 м)
Розпилювач
1 конектор
1 конектор с аквастопом
Адаптер до крана G3/4 і перехідник G1/2
Зручне зберігання аксесуарів
Готовий до використання
Специфікації

Технічні характеристики

Тиск розриву (бар) 24
Колір чорний
Вага (кг) 10,771
Вага (з упаковкою) (кг) 11,85
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 260 x 506 x 420

При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.

Оснащення

  • Вид струменя: конічний
  • Вид струменя: точковий
Компактна автоматична котушка CR 7.220
Компактна автоматична котушка CR 7.220

Відео

Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
Запчастини для Компактна автоматична котушка CR 7.220

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.