Завдяки компактній котушці для шланга Premium CR 7.220 Automatic, шланги швидко та легко змотуються та не плутаються. Змотування шланга відбувається автоматично та абсолютно рівномірно. Крім цього, автоматична система змотування шланга оснащена вбудованим гальмом для шланга, що дозволяє контролювати процес змотування. Плоский настінний тримач та невеликі розміри забезпечують компактне зберігання котушки. Практичний кутовий фіксатор дозволяє індивідуально регулювати кут повороту в діапазоні від 0° до 180°. Для ефективного захисту стін та навколишніх предметів.