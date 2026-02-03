Настінний тримач для шланга

Міцна конструкція, яка легко закріплюється на стіні. Підходить для будь-яких садових шлангів.

Особливості та переваги
Легка установка на зовнішні стіни
  • Зручне зберігання
Практичне і економне зберігання насадок і розпилювачів
Специфікації

Технічні характеристики

Пропускна здатність шлангу (м) макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
Колір чорний
Вага (кг) 0,21
Вага (з упаковкою) (кг) 0,21
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 160 x 250 x 180
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
