Настінний тримач для шланга
Міцна конструкція, яка легко закріплюється на стіні. Підходить для будь-яких садових шлангів.
Особливості та переваги
Легка установка на зовнішні стіни
- Зручне зберігання
Практичне і економне зберігання насадок і розпилювачів
Специфікації
Технічні характеристики
|Пропускна здатність шлангу (м)
|макс. 35 (1/2") / макс. 25 (5/8") / макс. 20 (3/4")
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,21
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,21
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|160 x 250 x 180
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту