Акумуляторний тример для газону LTR 18-25 Battery в комплекті з акумулятором і зарядним пристроєм. Надлегкий, ергономічний у використанні та простий в управлінні.

Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set із витою ліскою забезпечує точне та акуратне підрівнювання газонної трави. Надійний в експлуатації та малошумний, він чудово справляється зі стрижкою трави в кутах, вузьких місцях і вздовж країв газонів, що прилягають до доріжок або терас. Автоматична система подачі ліски підтримує стабільну робочу ширину, забезпечуючи безперебійну роботу. Легка вага та додаткова рукоятка роблять використання тримера комфортним і зменшують навантаження на руки. У комплект входять акумулятор і зарядний пристрій, що дозволяє відразу розпочати роботу без необхідності купівлі додаткових аксесуарів.

Особливості та переваги
Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set: Ефективна система різання
Ефективна система різання
Ліска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set: Можливість використання ножа
Можливість використання ножа
Поворотна головка тримера дозволяє акуратно обробляти краї газону вздовж доріжок або терас.
Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set: Полегшений
Полегшений
Легкий тример дозволяє без перевтоми скошувати газонну траву.
Автоматичне подовження ліски
  • Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Ергономічна рукоятка
  • Друга рукоятка забезпечує роботу в зручній позі, що зменшує навантаження на опорно-руховий апарат.
Практичний захисний кожух
  • Захисний кожух захищає користувача від трави, що розлітається в процесі косіння.
  • Можливість зручної укладки інструменту на час перерв в роботі завдяки додатковим опорним точкам.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
  • Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
  • Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Оптимальне використання лез тримера
  • Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторний
Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Діаметр зрізу (см) 25
Різак-стример Головка тримера
Подовження ліски автмоатичне
Геометрія ліски тримера скручена
Діаметр ліски (мм) 1,6
Регулятор швидкості обертання ні
Частота обертання (об/хв) 9500
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Ємність (Ач) 2,5
Продуктивність від заряду батареї * (м) макс. 300 (2,5 А·год)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 30 (2,5 А·год)
Час заряду стандартним зарядним пристроєм (хв) 300
Зарядний струм (A) 0,5
Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 1,6
Вага (з упаковкою) (кг) 3,19
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 1184 x 296 x 386

* Край газону

Комплектація

  • Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
  • Акумулятор: Акумулятор 18 В / 2,5 Аг (1 шт.)
  • Зарядний пристрій: Стандартний зарядний пристрій 18 В (1 шт.)

Оснащення

  • Котушка
  • Додаткова рукоятка
  • Обертальна головка тримера
Відео

Області застосування
  • Газон
  • Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для LTR 18-25 Battery Set

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
