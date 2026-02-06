Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set
Акумуляторний тример для газону LTR 18-25 Battery в комплекті з акумулятором і зарядним пристроєм. Надлегкий, ергономічний у використанні та простий в управлінні.
Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set із витою ліскою забезпечує точне та акуратне підрівнювання газонної трави. Надійний в експлуатації та малошумний, він чудово справляється зі стрижкою трави в кутах, вузьких місцях і вздовж країв газонів, що прилягають до доріжок або терас. Автоматична система подачі ліски підтримує стабільну робочу ширину, забезпечуючи безперебійну роботу. Легка вага та додаткова рукоятка роблять використання тримера комфортним і зменшують навантаження на руки. У комплект входять акумулятор і зарядний пристрій, що дозволяє відразу розпочати роботу без необхідності купівлі додаткових аксесуарів.
Особливості та переваги
Ефективна система різанняЛіска дозволяє скошувати траву в кутах і вузьких місцях. Вита ліска забезпечує акуратний зріз трави з низьким рівнем шуму.
Можливість використання ножаПоворотна головка тримера дозволяє акуратно обробляти краї газону вздовж доріжок або терас.
ПолегшенийЛегкий тример дозволяє без перевтоми скошувати газонну траву.
Автоматичне подовження ліски
- Автоматичне подовження ліски гарантує постійну ефективну роботу.
Ергономічна рукоятка
- Друга рукоятка забезпечує роботу в зручній позі, що зменшує навантаження на опорно-руховий апарат.
Практичний захисний кожух
- Захисний кожух захищає користувача від трави, що розлітається в процесі косіння.
- Можливість зручної укладки інструменту на час перерв в роботі завдяки додатковим опорним точкам.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду.
- Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
- Змінний акумулятор може використовуватися у всіх пристроях на платформі Kärcher Battery Power 18 В.
Оптимальне використання лез тримера
- Ідеальне рішення для виконання складних робіт, наприклад скошування лугової трави.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 18 В.
|Діаметр зрізу (см)
|25
|Різак-стример
|Головка тримера
|Подовження ліски
|автмоатичне
|Геометрія ліски тримера
|скручена
|Діаметр ліски (мм)
|1,6
|Регулятор швидкості обертання
|ні
|Частота обертання (об/хв)
|9500
|Тип акумулятора
|Літій-іонний змінний акумулятор
|Напруга (В)
|18
|Ємність (Ач)
|2,5
|Продуктивність від заряду батареї * (м)
|макс. 300 (2,5 А·год)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 30 (2,5 А·год)
|Час заряду стандартним зарядним пристроєм (хв)
|300
|Зарядний струм (A)
|0,5
|Параметри електромережі для зарядного пристрою (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,19
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|1184 x 296 x 386
* Край газону
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
- Акумулятор: Акумулятор 18 В / 2,5 Аг (1 шт.)
- Зарядний пристрій: Стандартний зарядний пристрій 18 В (1 шт.)
Оснащення
- Котушка
- Додаткова рукоятка
- Обертальна головка тримера
Відео
Області застосування
- Газон
- Краї газонів, наприклад поруч із клумбами або доріжками
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для LTR 18-25 Battery Set
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.