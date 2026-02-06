Акумуляторний тример LTR 18-25 Battery Set із витою ліскою забезпечує точне та акуратне підрівнювання газонної трави. Надійний в експлуатації та малошумний, він чудово справляється зі стрижкою трави в кутах, вузьких місцях і вздовж країв газонів, що прилягають до доріжок або терас. Автоматична система подачі ліски підтримує стабільну робочу ширину, забезпечуючи безперебійну роботу. Легка вага та додаткова рукоятка роблять використання тримера комфортним і зменшують навантаження на руки. У комплект входять акумулятор і зарядний пристрій, що дозволяє відразу розпочати роботу без необхідності купівлі додаткових аксесуарів.