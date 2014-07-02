Концентрат чистячого засобу для вікон RM 503, 20мл
Миючий засіб для очищення без розводів всіх гладких водостійких поверхонь, таких як скло, вікна, дзеркала, душові кабіни і т.д .. Створює легкий ефект водовідштовхування та зберігає поверхні чистішими
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|4 x 20
|Одиниця упаковки (шт.)
|20
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,118
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|225 x 115 x 25
Властивості
- Очищення без розводів
- Приємний свіжий аромат
- Має хороші змочувальні властивості
- Можливе ручне застосування
- Видаляє стійкі забруднення, такі як жирова плівка, сліди комах, сліди від пальців та інше.
- Розчиняє залишки вапна на душових кабінах, дзеркалах, та скляних поверхнях.
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Сумісна техніка
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
- Гратчасті вікна
- Дзеркала
- Скляні столи
- Душові кабіни