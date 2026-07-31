Чистячий засіб для кам'яних підлог RM 537, 750 мл, 750мл

Засіб для кам'яних підлог RM 537 застосовується для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю без смуг. Дбайливо та ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ та лінолеуму.