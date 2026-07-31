Чистячий засіб для кам'яних підлог RM 537, 750 мл, 750мл

Засіб для кам'яних підлог RM 537 застосовується для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю без смуг. Дбайливо та ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ та лінолеуму.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (мл) 750
Вага (з упаковкою) (кг) 0,8
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 70 x 70 x 250
Властивості
  • Приємний свіжий аромат
  • Очищення без розводів
  • Очищає і захищає
Чистячий засіб для кам'яних підлог RM 537, 750 мл, 750мл
Області застосування
  • Керамічна плитка
  • Кам'яні підлоги
  • Підлога ПДХ
  • Лінолеум
  • Покриття з вінілу