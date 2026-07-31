Чистячий засіб для кам'яних підлог RM 537, 750 мл, 750мл
Засіб для кам'яних підлог RM 537 застосовується для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю без смуг. Дбайливо та ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ та лінолеуму.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|750
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,8
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 70 x 250
Властивості
- Приємний свіжий аромат
- Очищення без розводів
- Очищає і захищає
Області застосування
- Керамічна плитка
- Кам'яні підлоги
- Підлога ПДХ
- Лінолеум
- Покриття з вінілу