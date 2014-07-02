Засіб для очищення деревини RM 624, 5л

Для дбайливого очищення будь-яких оброблених або необроблених водостійких дерев'яних поверхонь (садових меблів, дерев'яних підлог, терас, і т.д.).

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 5
Одиниця упаковки (шт.) 1
Вага (кг) 5,015
Вага (з упаковкою) (кг) 5,455
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 192 x 145 x 248
Властивості
  • Універсальний засіб, придатне для очищення будь-яких водостійких дерев'яних поверхонь (в т. ч. чутливих)
  • Видаляє масляно-жирові і мінеральні забруднення.
  • Видаляє водорості, сажові та мінеральні залишки
  • Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
  • Не ушкоджує оброблювані матеріали
  • Близько 9рН в концентраті
  • Готовий до використання засіб для чищення
  • Можливе ручне застосування
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Зроблено в Німеччині
Засіб для очищення деревини RM 624, 5л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
  • Дерев'яна підлога
  • Тераси
  • Меблі для саду/тераси/балкона
Аксесуари
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.