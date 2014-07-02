Засіб для очищення деревини RM 624, 5л
Для дбайливого очищення будь-яких оброблених або необроблених водостійких дерев'яних поверхонь (садових меблів, дерев'яних підлог, терас, і т.д.).
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|5
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|Вага (кг)
|5,015
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,455
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 145 x 248
Властивості
- Універсальний засіб, придатне для очищення будь-яких водостійких дерев'яних поверхонь (в т. ч. чутливих)
- Видаляє масляно-жирові і мінеральні забруднення.
- Видаляє водорості, сажові та мінеральні залишки
- Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
- Не ушкоджує оброблювані матеріали
- Близько 9рН в концентраті
- Готовий до використання засіб для чищення
- Можливе ручне застосування
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Сумісна техніка
Області застосування
- Дерев'яна підлога
- Тераси
- Меблі для саду/тераси/балкона