Універсальний очищувач RM 553
Засіб універсального призначення RM 553 для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,2
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 180 x 250
Властивості
- Рідкий універсальний засіб для чищення, що забезпечує виключно бережливе очищення
- Може використовуватися в ручному та механізованому режимі
- Ефективно розчиняє масла, жири та мінеральні забруднення
- Легко видаляє бруд з усіх водостійких поверхонь
- Не ушкоджує оброблювані матеріали
- pH нейтральний
- Готовий до використання засіб для чищення
- Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Зроблено в Німеччині
Сумісна техніка
Області застосування
- Території навколо будинку та саду
- Мийка автомобілів