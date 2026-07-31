Універсальний очищувач RM 553

Засіб універсального призначення RM 553 для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.

Специфікації

Технічні характеристики

Вага (з упаковкою) (кг) 5,2
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 190 x 180 x 250
Властивості
  • Рідкий універсальний засіб для чищення, що забезпечує виключно бережливе очищення
  • Може використовуватися в ручному та механізованому режимі
  • Ефективно розчиняє масла, жири та мінеральні забруднення
  • Легко видаляє бруд з усіх водостійких поверхонь
  • Не ушкоджує оброблювані матеріали
  • pH нейтральний
  • Готовий до використання засіб для чищення
  • Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Зроблено в Німеччині
Універсальний очищувач RM 553
Області застосування
  • Території навколо будинку та саду
  • Мийка автомобілів
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою Visa, Mastercard

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 7000 грн. До 7000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90

ГАРЯЧА ЛІНІЯ СЕРВІС

0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)
service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Магазини та сервісні центри

Керхер Центри

Пошук магазинів та сервісних центрів

KÄRCHER HOME & GARDEN
KÄRCHER PROFESSIONAL
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.