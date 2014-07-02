Засіб для догляду за ущільненим паркетом/ламінатом/покриттям з коркового дерева RM 531, 1л

Оптимальний догляд та захист лакованого паркету/ламінату/покриття з коркового дерева. Видаляе сліди бруду, відновлює захисну плівку та надає напівматовий блиск. Увага: потрібно залишити підлогу на 24 години, щоб вона затверділа. Зберігати в незамерзаючому приміщені

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 6
Вага (з упаковкою) (кг) 1,125
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Засіб для догляду за ущільненим паркетом/ламінатом/покриттям з коркового дерева RM 531, 1л
Області застосування
  • Лакований паркет
  • Ламінат
  • Пробкова підлога
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.