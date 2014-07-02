Засіб для догляду за ущільненим паркетом/ламінатом/покриттям з коркового дерева RM 531, 1л
Оптимальний догляд та захист лакованого паркету/ламінату/покриття з коркового дерева. Видаляе сліди бруду, відновлює захисну плівку та надає напівматовий блиск. Увага: потрібно залишити підлогу на 24 години, щоб вона затверділа. Зберігати в незамерзаючому приміщені
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,125
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Області застосування
- Лакований паркет
- Ламінат
- Пробкова підлога