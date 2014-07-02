Засіб для догляду за матовим каменем/лінолеумом/ПВХ RM 532, 1л
Оптимальний догляд та захист матової, синтетичної та кам’яної підлоги, лінолеуму та ПВХ. Захисна плівка дає напівматовий блиск. Увага: залишіть засіб на 24 години, щоб підлога затверділа.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,11
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Області застосування
- Матова природна і синтетична кам'яна підлога
- Лінолеум
- Підлога ПДХ