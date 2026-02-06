У порівнянні зі звичайними струменевими екстракторами, машина для миття килимів BRC 40/22 C дозволяє працювати на 30% ефективніше і гарантує рівномірно ретельний результат глибокого очищення. Такий ефект забезпечується завдяки надвисокій маневреності машини, а також можливості в процесі прибирання постійно рухатися вперед, це в свою чергу виключає непотрібні маневри для розворотів, «порожніх проходів» для повернення в початок доріжки. Крім цього, у вбудований лоток для збору дрібного сміття надійно збираються такі забруднення, як волосся або зношені ворсинки килима. Апарат ідеально підходить для глибокого очищення невеликих і середніх площ до 1000м², може використовуватися як для струменевої екстракції, так і для проміжного прибирання. При використанні засобу iCapsol RM 768, який ми рекомендуємо для підтримуючого прибирання, час сушки килима скорочується приблизно до півгодини, що дозволяє використовувати цей метод на часто прохідних ділянках, які не можна перекрити на більш тривалий термін. Крім того, щіткова голова, якою обладнана машина, повертається за допомогою керма, значно спрощуючи і прискорюючи очищення важкодоступних місць.