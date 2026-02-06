Апарат для чищення килимів BRC 40/22 C
Компактна машинна для миття килимів BRC 40/22 C призначена для швидкого та ефективного, глибокого та підтримуючого очищення килимових покриттів площею від 250 до 1000 м²
У порівнянні зі звичайними струменевими екстракторами, машина для миття килимів BRC 40/22 C дозволяє працювати на 30% ефективніше і гарантує рівномірно ретельний результат глибокого очищення. Такий ефект забезпечується завдяки надвисокій маневреності машини, а також можливості в процесі прибирання постійно рухатися вперед, це в свою чергу виключає непотрібні маневри для розворотів, «порожніх проходів» для повернення в початок доріжки. Крім цього, у вбудований лоток для збору дрібного сміття надійно збираються такі забруднення, як волосся або зношені ворсинки килима. Апарат ідеально підходить для глибокого очищення невеликих і середніх площ до 1000м², може використовуватися як для струменевої екстракції, так і для проміжного прибирання. При використанні засобу iCapsol RM 768, який ми рекомендуємо для підтримуючого прибирання, час сушки килима скорочується приблизно до півгодини, що дозволяє використовувати цей метод на часто прохідних ділянках, які не можна перекрити на більш тривалий термін. Крім того, щіткова голова, якою обладнана машина, повертається за допомогою керма, значно спрощуючи і прискорюючи очищення важкодоступних місць.
Особливості та переваги
Поворотна на 200° миюча щіткова головаРоликова щітка забезпечує бездоганний результат Надзвичайно легка у маневрах, навіть у густомебльованих зонах
Для генерального (глибокого) та підтримуючого прибиранняПідходить як для глибокого, так і для проміжного прибирання Глибоке чищення за допомогою роликової щітки дозволяє додатково доглядати за ворсом килиму
Ручна насадка (додатковий аксесуар)Для прибирання у кутках та очищення оббивки м’яких меблів
Вбудований лоток для дрібного сміття
- Надійно збирає дрібне сміття з поверхні килиму - волосся, ворс, зношені ворсинки килиму
- Зменшує кількість сміття, яке може блокувати всмоктувальну балку
Напрямок прибирання - вперед
- Запобігає необхідність зайвих рухів та повернень на початок
- На 30% більш продуктивна по площі ніж звичайні струминні-екстрактори
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність за площею (глибоке очищення / "iCapsol" підтримуюче прибирання) (м²/год)
|500 / 900
|Витрата повітря (л/с)
|47
|Розрідження (мбар/кПа)
|290 / 29
|Тиск розпилювання, підтримуюче прибирання (бар)
|3,5
|Тиск розпилювання, глибоке очищення (бар)
|7
|Кількість розпилюваного матеріалу, підтримуюче прибирання (л/хв)
|0,38
|Кількість розпилюваного матеріалу, глибоке очищення (л/хв)
|2,5
|Ширина всмоктуючої балки (см)
|48
|Об'єм баків для чистої / брудної води (л)
|22 / 19
|Потужність турбіни (Вт)
|1200
|Потужність двигуна приводу щітки (Вт)
|400
|Маса (без приладдя) (кг)
|44,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|50,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|889 x 470 x 1118
Комплектація
- Кількість роликів: 1 шт.
- Обертова щітка: 1 шт.
Оснащення
- Напрямок роботи: Вперед
- Режим iCapsol
Відео