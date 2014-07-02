HD 13/35 Ge Cage це компактний апарат для чистки надвисоким тиском початкового рівня. Максимум можливостей для вирішення складних завдань очищення. Надійний і економічний двигун внутрішнього згоряння гарантує повну автономність. Зручний в роботі: вбудовані власники струменевого трубки і шланга забезпечують швидку доступність аксесуарів. Аксесуари та інструменти зберігаються в захищеному відсіку. Лічильник годин експлуатації завжди показує точний час роботи насоса. Принцип візки дозволяє легко транспортувати пристрій навіть у важкодоступні області. Надійний і довговічний високопродуктивний насос з кривошипно-шатунним механізмом. В якості опції є пристрій, що зупиняє роботу при нестачі води.