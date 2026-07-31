Надзвичайно компактний і маневрений HD 18/50-4 Cage є найпотужнішим мобільним апаратом для чищення надвисоким тиском. Потужність до 30 кВт, робочий тиск до 500 бар і швидкість потоку води до 30 л/хв гарантовано забезпечують оптимальні результати очищення найскладнішого бруду. Підходить для широкого спектра застосувань: будівництво, торгівля, промисловість, транспорт, тощо. Гранично простий у використанні, управління інтуїтивно зрозумілим поворотним перемикачем, свідоме рішення в значній мірі виключити електронні компоненти. Ергономічні деталі, мала вага, чотири великих колеса і гак для крана спрощують поводження з машиною. Там, де це необхідно, апарат можна також транспортувати за допомогою автонавантажувача.