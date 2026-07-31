Апарат надвисокого тиску HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic - потужний мобільний апарат високого тиску компактного класу, розрахований на очистку великої площі. Високі параметри продуктивності гарантують чудові результати чищення. Міцна захисна рама для експлуатації в найскладніших умовах.

Надзвичайно компактний і маневрений HD 18/50-4 Cage є найпотужнішим мобільним апаратом для чищення надвисоким тиском. Потужність до 30 кВт, робочий тиск до 500 бар і швидкість потоку води до 30 л/хв гарантовано забезпечують оптимальні результати очищення найскладнішого бруду. Підходить для широкого спектра застосувань: будівництво, торгівля, промисловість, транспорт, тощо. Гранично простий у використанні, управління інтуїтивно зрозумілим поворотним перемикачем, свідоме рішення в значній мірі виключити електронні компоненти. Ергономічні деталі, мала вага, чотири великих колеса і гак для крана спрощують поводження з машиною. Там, де це необхідно, апарат можна також транспортувати за допомогою автонавантажувача.

Особливості та переваги
Великий вбудований фільтр для води
  • Відмінна маневреність машини
  • Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
Висока мобільність
  • Великі колеса, а також оптимальний центр тяжіння забезпечують апарату високу мобільність.
  • Практичний гак дозволяє легко переміщати апарат краном.
Специфікації

Технічні характеристики

Робочий тиск (бар/МПа) макс. 500 / макс. 50
Продуктивність (л/год) 1800
Температура води на вході (°C) макс. 60
Пальне Електричний
Потужність двигуна (кВт) 30
Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 380 - 415
Частота (Гц) 50
Тип насосу Кривошипно-шатунний механізм
Маса (без приладдя) (кг) 307
Вага (з аксесуарами) (кг) 321
Вага (з упаковкою) (кг) 331,532
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 747 x 1317 x 1093

Комплектація

  • Пістолет: Промисловий пістолет
  • Струменева трубка з нержавіючої сталі: 700 мм
  • Пласке сопло

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
  • Тип шлангу високого тиску.: Для роботи у тяжких умовах
  • Запобіжний клапан
  • Лічильник напрацювання
Апарат надвисокого тиску HD 18/50-4 Cage Classic
Апарат надвисокого тиску HD 18/50-4 Cage Classic
Апарат надвисокого тиску HD 18/50-4 Cage Classic

Відео

Області застосування
  • Для зняття фарби та іржі з металевих поверхонь
  • Для видалення водоростей, молюсків, наростів і мінеральних відкладень на судах
  • Для очищення палуб, вантажних майданчиків і контейнерів
  • Для видалення залишків шин на злітно-посадочних смугах в аеропортах
  • Для очищення труб, резервуарів та інших ємностей на нафтових платформах
  • Для загального очищення резервуарів, а також для очищення теплообмінників
  • Для очищення вантажних автоцистерн, транспортних засобів і устаткування
  • Для очищення фарбувальних камер, решіток, деталей машин
  • Для очищення будівельних машин і їх частин, таких як ланцюги, змішувальні вали або мішалки
  • Для очищення будівельного обладнання, такого як опалубка та риштування, а також транспортних засобів
Аксесуари
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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