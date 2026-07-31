Апарат надвисокого тиску HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic - потужний мобільний апарат високого тиску компактного класу, розрахований на очистку великої площі. Високі параметри продуктивності гарантують чудові результати чищення. Міцна захисна рама для експлуатації в найскладніших умовах.
Надзвичайно компактний і маневрений HD 18/50-4 Cage є найпотужнішим мобільним апаратом для чищення надвисоким тиском. Потужність до 30 кВт, робочий тиск до 500 бар і швидкість потоку води до 30 л/хв гарантовано забезпечують оптимальні результати очищення найскладнішого бруду. Підходить для широкого спектра застосувань: будівництво, торгівля, промисловість, транспорт, тощо. Гранично простий у використанні, управління інтуїтивно зрозумілим поворотним перемикачем, свідоме рішення в значній мірі виключити електронні компоненти. Ергономічні деталі, мала вага, чотири великих колеса і гак для крана спрощують поводження з машиною. Там, де це необхідно, апарат можна також транспортувати за допомогою автонавантажувача.
Особливості та переваги
Великий вбудований фільтр для води
- Відмінна маневреність машини
- Забезпечує тривалий термін служби всіх компонентів високого тиску.
Висока мобільність
- Великі колеса, а також оптимальний центр тяжіння забезпечують апарату високу мобільність.
- Практичний гак дозволяє легко переміщати апарат краном.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робочий тиск (бар/МПа)
|макс. 500 / макс. 50
|Продуктивність (л/год)
|1800
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Пальне
|Електричний
|Потужність двигуна (кВт)
|30
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|380 - 415
|Частота (Гц)
|50
|Тип насосу
|Кривошипно-шатунний механізм
|Маса (без приладдя) (кг)
|307
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|321
|Вага (з упаковкою) (кг)
|331,532
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|747 x 1317 x 1093
Комплектація
- Пістолет: Промисловий пістолет
- Струменева трубка з нержавіючої сталі: 700 мм
- Пласке сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
- Тип шлангу високого тиску.: Для роботи у тяжких умовах
- Запобіжний клапан
- Лічильник напрацювання
Відео
Області застосування
- Для зняття фарби та іржі з металевих поверхонь
- Для видалення водоростей, молюсків, наростів і мінеральних відкладень на судах
- Для очищення палуб, вантажних майданчиків і контейнерів
- Для видалення залишків шин на злітно-посадочних смугах в аеропортах
- Для очищення труб, резервуарів та інших ємностей на нафтових платформах
- Для загального очищення резервуарів, а також для очищення теплообмінників
- Для очищення вантажних автоцистерн, транспортних засобів і устаткування
- Для очищення фарбувальних камер, решіток, деталей машин
- Для очищення будівельних машин і їх частин, таких як ланцюги, змішувальні вали або мішалки
- Для очищення будівельного обладнання, такого як опалубка та риштування, а також транспортних засобів