Апарат надвисокого тиску HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Універсальний апарат надвисокого тиску HD 9/100-4 Cage Adv з пістолетом UHP, робочим тиском 1000 бар і низьким споживанням води — лише 900 л/год — ефективно видаляє навіть надзвичайно стійкі забруднення.
Апарат надвисокого тиску HD 9/100-4 Cage Adv із класу Compact, оснащений зручним пістолетом UHP, ефективно видаляє навіть найстійкіший бруд, що зустрічається у будівництві та інших промислових сферах. У його основі - надпотужний промисловий насос WOMA з високою ефективністю подачі, який забезпечує робочий тиск 1000 бар і споживання води лише 900 л/год для досягнення найкращих результатів очищення.
Особливості та переваги
Потужний промисловий насос високого тискуПоршень виготовлений з твердого сплаву для тривалого терміну служби. Зручний в обслуговуванні дизайн полегшує заміну швидкозношуваних деталей, таких як клапани, ущільнення та поршні. Центральне розташування клапана забезпечує оптимальну подачу та продуктивність.
Ергономічний пістолетЕргономічна ручка та легка конструкція для зручності використання. Зменшене зусилля на спусковому гачку для роботи без перевтоми для оператора.
Клапан скидання тискуЗапобіжний клапан зменшує тиск в шлангу, тому він залишається гнучким, коли пусковий пістолет закритий. Запобігає різкій віддачі, оскільки тиск наростає поступово під час натискання на спусковий гачок.
Висока мобільність
- Великі колеса, а також оптимальний центр тяжіння забезпечують апарату високу мобільність.
- Практичний гак дозволяє легко переміщати апарат краном.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робочий тиск (бар/МПа)
|1000 / 100
|Продуктивність (л/год)
|978
|Температура води на вході (°C)
|45
|Пальне
|Електричний
|Потужність двигуна (кВт)
|35
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|380 - 415
|Частота (Гц)
|50
|Тип насосу
|Кривошипно-шатунний механізм
|Маса (без приладдя) (кг)
|385
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|376,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|380
|Розміри (Д × Ш × В) ( )
|1385 x 790 x 1090
Комплектація
- Пістолет: Пістолет надвисокого тиску (Dry Shut)
- Струменева трубка з нержавіючої сталі: 750 мм
- Пласке сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
- Запобіжний клапан
- Лічильник напрацювання
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