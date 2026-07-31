Апарат надвисокого тиску HD 9/100 CageAdv (DryShut)

Універсальний апарат надвисокого тиску HD 9/100-4 Cage Adv з пістолетом UHP, робочим тиском 1000 бар і низьким споживанням води — лише 900 л/год — ефективно видаляє навіть надзвичайно стійкі забруднення.

Апарат надвисокого тиску HD 9/100-4 Cage Adv із класу Compact, оснащений зручним пістолетом UHP, ефективно видаляє навіть найстійкіший бруд, що зустрічається у будівництві та інших промислових сферах. У його основі - надпотужний промисловий насос WOMA з високою ефективністю подачі, який забезпечує робочий тиск 1000 бар і споживання води лише 900 л/год для досягнення найкращих результатів очищення.

Особливості та переваги
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 CageAdv (DryShut): Потужний промисловий насос високого тиску
Потужний промисловий насос високого тиску
Поршень виготовлений з твердого сплаву для тривалого терміну служби. Зручний в обслуговуванні дизайн полегшує заміну швидкозношуваних деталей, таких як клапани, ущільнення та поршні. Центральне розташування клапана забезпечує оптимальну подачу та продуктивність.
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 CageAdv (DryShut): Ергономічний пістолет
Ергономічний пістолет
Ергономічна ручка та легка конструкція для зручності використання. Зменшене зусилля на спусковому гачку для роботи без перевтоми для оператора.
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 CageAdv (DryShut): Клапан скидання тиску
Клапан скидання тиску
Запобіжний клапан зменшує тиск в шлангу, тому він залишається гнучким, коли пусковий пістолет закритий. Запобігає різкій віддачі, оскільки тиск наростає поступово під час натискання на спусковий гачок.
Висока мобільність
  • Великі колеса, а також оптимальний центр тяжіння забезпечують апарату високу мобільність.
  • Практичний гак дозволяє легко переміщати апарат краном.
Специфікації

Технічні характеристики

Робочий тиск (бар/МПа) 1000 / 100
Продуктивність (л/год) 978
Температура води на вході (°C) 45
Пальне Електричний
Потужність двигуна (кВт) 35
Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 380 - 415
Частота (Гц) 50
Тип насосу Кривошипно-шатунний механізм
Маса (без приладдя) (кг) 385
Вага (з аксесуарами) (кг) 376,5
Вага (з упаковкою) (кг) 380
Розміри (Д × Ш × В) ( ) 1385 x 790 x 1090

Комплектація

  • Пістолет: Пістолет надвисокого тиску (Dry Shut)
  • Струменева трубка з нержавіючої сталі: 750 мм
  • Пласке сопло

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
  • Запобіжний клапан
  • Лічильник напрацювання
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 CageAdv (DryShut)
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 CageAdv (DryShut)

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