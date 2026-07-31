Апарат надвисокого тиску HD 9/100-4 Cage Adv із класу Compact, оснащений зручним пістолетом UHP, ефективно видаляє навіть найстійкіший бруд, що зустрічається у будівництві та інших промислових сферах. У його основі - надпотужний промисловий насос WOMA з високою ефективністю подачі, який забезпечує робочий тиск 1000 бар і споживання води лише 900 л/год для досягнення найкращих результатів очищення.