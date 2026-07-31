Ідеальний для універсального застосування у будівництві та промисловості: багатофункціональний апарат надвисокого тиску HD 9/100-4 Cage Classic із класу Compact. В основі приладу — надпотужний промисловий насос WOMA з високою ефективністю подачі. Оснащений пістолетом з байпасним пусковим механізмом, цей апарат працює під тиском 1000 бар і забезпечує продуктивність 900 л/год, що дозволяє швидко й надійно видаляти навіть найстійкіший бруд.