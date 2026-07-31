Апарат надвисокого тиску HD 9/100 Classic (DumpGun)

HD 9/100-4 Cage Classic — це апарат надвисокого тиску, який вирізняється робочим тиском 1000 бар, продуктивністю 900 л/год та пістолетом з байпасним пусковим механізмом. Ефективно видаляє навіть надзвичайно стійкі забруднення.

Ідеальний для універсального застосування у будівництві та промисловості: багатофункціональний апарат надвисокого тиску HD 9/100-4 Cage Classic із класу Compact. В основі приладу — надпотужний промисловий насос WOMA з високою ефективністю подачі. Оснащений пістолетом з байпасним пусковим механізмом, цей апарат працює під тиском 1000 бар і забезпечує продуктивність 900 л/год, що дозволяє швидко й надійно видаляти навіть найстійкіший бруд.

Особливості та переваги
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 Classic (DumpGun): Потужний промисловий насос високого тиску
Потужний промисловий насос високого тиску
Поршень виготовлений з твердого сплаву для тривалого терміну служби. Зручний в обслуговуванні дизайн полегшує заміну швидкозношуваних деталей, таких як клапани, ущільнення та поршні. Центральне розташування клапана забезпечує оптимальну подачу та продуктивність.
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 Classic (DumpGun): Ергономічний пістолет WOMA
Ергономічний пістолет WOMA
Ергономічна ручка та легка конструкція для зручності використання. Зменшене зусилля на спусковому гачку для роботи без перевтоми для оператора.
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 Classic (DumpGun): Міцний і довговічний
Міцний і довговічний
Низькі витрати на експлуатацію та обслуговування. Запобігає різкій віддачі, оскільки тиск наростає поступово під час натискання на спусковий гачок.
Висока мобільність
  • Великі колеса, а також оптимальний центр тяжіння забезпечують апарату високу мобільність.
  • Практичний гак дозволяє легко переміщати апарат краном.
Специфікації

Технічні характеристики

Робочий тиск (бар/МПа) 1000 / 100
Продуктивність (л/год) 980
Температура води на вході (°C) 45
Пальне Електричний
Потужність двигуна (кВт) 35
Кількість фаз струму (~) 3
Напруга (В) 380 - 415
Частота (Гц) 50
Тип насосу Кривошипно-шатунний механізм
Маса (без приладдя) (кг) 378
Вага (з аксесуарами) (кг) 392
Вага (з упаковкою) (кг) 395,5
Розміри (Д × Ш × В) ( ) 1395 x 789 x 1088

Комплектація

  • Пістолет: Пістолет надвисокого тиску (Dump Gun)
  • Струменева трубка з нержавіючої сталі: 750 мм
  • Пласке сопло

Оснащення

  • Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
  • Запобіжний клапан
  • Лічильник напрацювання
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 Classic (DumpGun)
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 Classic (DumpGun)
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 Classic (DumpGun)
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 Classic (DumpGun)
Апарат надвисокого тиску HD 9/100 Classic (DumpGun)

Відео

Області застосування
  • Будівництво
  • Промисловість.
  • Транспорт
Аксесуари
Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

Створено за допомогою ШІ (штучного інтелекту)

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