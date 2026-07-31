Апарат надвисокого тиску HD 9/100 Classic (DumpGun)
HD 9/100-4 Cage Classic — це апарат надвисокого тиску, який вирізняється робочим тиском 1000 бар, продуктивністю 900 л/год та пістолетом з байпасним пусковим механізмом. Ефективно видаляє навіть надзвичайно стійкі забруднення.
Ідеальний для універсального застосування у будівництві та промисловості: багатофункціональний апарат надвисокого тиску HD 9/100-4 Cage Classic із класу Compact. В основі приладу — надпотужний промисловий насос WOMA з високою ефективністю подачі. Оснащений пістолетом з байпасним пусковим механізмом, цей апарат працює під тиском 1000 бар і забезпечує продуктивність 900 л/год, що дозволяє швидко й надійно видаляти навіть найстійкіший бруд.
Особливості та переваги
Потужний промисловий насос високого тискуПоршень виготовлений з твердого сплаву для тривалого терміну служби. Зручний в обслуговуванні дизайн полегшує заміну швидкозношуваних деталей, таких як клапани, ущільнення та поршні. Центральне розташування клапана забезпечує оптимальну подачу та продуктивність.
Ергономічний пістолет WOMAЕргономічна ручка та легка конструкція для зручності використання. Зменшене зусилля на спусковому гачку для роботи без перевтоми для оператора.
Міцний і довговічнийНизькі витрати на експлуатацію та обслуговування. Запобігає різкій віддачі, оскільки тиск наростає поступово під час натискання на спусковий гачок.
Висока мобільність
- Великі колеса, а також оптимальний центр тяжіння забезпечують апарату високу мобільність.
- Практичний гак дозволяє легко переміщати апарат краном.
Специфікації
Технічні характеристики
|Робочий тиск (бар/МПа)
|1000 / 100
|Продуктивність (л/год)
|980
|Температура води на вході (°C)
|45
|Пальне
|Електричний
|Потужність двигуна (кВт)
|35
|Кількість фаз струму (~)
|3
|Напруга (В)
|380 - 415
|Частота (Гц)
|50
|Тип насосу
|Кривошипно-шатунний механізм
|Маса (без приладдя) (кг)
|378
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|392
|Вага (з упаковкою) (кг)
|395,5
|Розміри (Д × Ш × В) ( )
|1395 x 789 x 1088
Комплектація
- Пістолет: Пістолет надвисокого тиску (Dump Gun)
- Струменева трубка з нержавіючої сталі: 750 мм
- Пласке сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
- Запобіжний клапан
- Лічильник напрацювання
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Області застосування
- Будівництво
- Промисловість.
- Транспорт