Апарат надвисокого тиску HD 9/50-4 Cage
Апарат надвисокого тиску HD 9/50-4 Cage з тиском до 500 бар здатний видалити навіть найстійкіший бруд. Міцна рамна конструкція забезпечує всебічний захист. З візком для полегшеного транспортування.
HD 9/50-4 Cage - це компактний апарат для чистки надвисоким тиском початкового рівня. Зручний у роботі: вбудовані тримачі струменевої трубки та шланга забезпечують швидку доступність аксесуарів. Аксесуари та інструменти зберігаються у захищеному відсіку. Лічильник годин експлуатації завжди показує точний час роботи насоса. Принцип візка дозволяє легко транспортувати пристрій навіть у важкодоступні області. Надійний і довговічний високопродуктивний насос з кривошипно-шатунним механізмом. В якості опції є пристрій, що зупиняє роботу при нестачі води.
Особливості та переваги
Потужний насос із кривошипно-шатунним механізмом
- Міцний та довговічний насос Kärcher із кривошипно-шатунним механізмом забезпечує стабільний оптимальний тиск.
Безпечне зберігання
- Аксесуари та інструменти зберігаються у захищеному відсіку
Специфікації
Технічні характеристики
|Робочий тиск (бар/МПа)
|150 - макс. 500 / 15 - макс. 50
|Продуктивність (л/год)
|500 - 900
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Пальне
|Електричний
|Потужність двигуна (кВт)
|15
|Рід струму (число фаз) (~)
|3
|Напруга (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Маса (без приладдя) (кг)
|150
|Вага (з аксесуарами) (кг)
|195
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|930 x 800 x 920
Комплектація
- Пістолет: Промисловий пістолет
- Струменева трубка з нержавіючої сталі: 700 мм
- Пласке сопло
Оснащення
- Довжина шлангу високого тиску: 10 м
- Тип шлангу високого тиску: Для роботи у тяжких умовах
- Запобіжний клапан
- Лічильник напрацювання
Відео