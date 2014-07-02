Апарат надвисокого тиску HD 9/50 Ge Cage

Апарат надвисокого тиску HD 9/50 Ge Cage з тиском до 500 бар здатний видалити навіть найстійкіший бруд. Міцна рамна конструкція забезпечує всебічний захист. З візком для полегшеного транспортування.

HD 9/50 Ge Cage - це компактний апарат для чистки надвисоким тиском початкового рівня. Максимум можливостей для вирішення складних завдань очищення. Надійний і економічний двигун внутрішнього згоряння гарантує повну автономність. Зручний в роботі: вбудовані тримачі струменевої трубки та шланга забезпечують швидку доступність аксесуарів. Аксесуари та інструменти зберігаються у захищеному відсіку. Лічильник годин експлуатації завжди показує точний час роботи насоса. Принцип візки дозволяє легко транспортувати пристрій навіть у важкодоступні області. Надійний і довговічний високопродуктивний насос з кривошипно-шатунним механізмом. В якості опції є пристрій, що зупиняє роботу при нестачі води.

Особливості та переваги
Промисловий пістолет
  • Міцний і надійний: новий пістолет розроблений спеціально для роботи у важких умовах
Регулювання частоти обертання
  • Швидкість автоматично знижується в режимі очікування. Це дозволяє економити енергію і не перенавантажувати мотор
Специфікації

Технічні характеристики

Робочий тиск (бар/МПа) 150 - макс. 500 / 15 - макс. 50
Продуктивність (л/год) 500 - 900
Температура води на вході (°C) макс. 60
Пальне Бензин
Виробник двигуна Honda
Тип двигуна GX 690
Потужність двигуна (кВт) 16
Маса (без приладдя) (кг) 122
Вага (з аксесуарами) (кг) 150
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 930 x 800 x 920

Комплектація

  • Пістолет: Промисловий пістолет
  • Струменева трубка з нержавіючої сталі: 700 мм
  • Пласке сопло

Оснащення

  • Електричний стартер
  • Довжина шлангу високого тиску: 10 м
  • Тип шлангу високого тиску: Для роботи у тяжких умовах
  • Запобіжний клапан
  • Лічильник напрацювання
