HD 9/50 Ge Cage - це компактний апарат для чистки надвисоким тиском початкового рівня. Максимум можливостей для вирішення складних завдань очищення. Надійний і економічний двигун внутрішнього згоряння гарантує повну автономність. Зручний в роботі: вбудовані тримачі струменевої трубки та шланга забезпечують швидку доступність аксесуарів. Аксесуари та інструменти зберігаються у захищеному відсіку. Лічильник годин експлуатації завжди показує точний час роботи насоса. Принцип візки дозволяє легко транспортувати пристрій навіть у важкодоступні області. Надійний і довговічний високопродуктивний насос з кривошипно-шатунним механізмом. В якості опції є пристрій, що зупиняє роботу при нестачі води.