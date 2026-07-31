Висоторіз MT CS 250/36 для акумуляторного мультитула МТ 36 Вр дозволяє стоячи на землі підрізати гілки на деревах, роблячи цей процес надзвичайно зручним і безпечним. Висоторіз, завдяки подовжуючим штангам, дотягується до важкодоступних гілок, а завдяки своїй компактній конструкції, довжині шини в 25см і кроку ланцюга 3/8 дюйма, робить зріз дуже точно і швидко.