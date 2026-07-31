Універсальний інструмент MT CS 250/36

Змінна насадка для багатофункціонального акумуляторного мультитула МТ 36 Вр: компактний висоторіз МТ CS 250/36 для безпечного і професійного догляду за деревами, особливо у важкодоступних місцях.

Висоторіз MT CS 250/36 для акумуляторного мультитула МТ 36 Вр дозволяє стоячи на землі підрізати гілки на деревах, роблячи цей процес надзвичайно зручним і безпечним. Висоторіз, завдяки подовжуючим штангам, дотягується до важкодоступних гілок, а завдяки своїй компактній конструкції, довжині шини в 25см і кроку ланцюга 3/8 дюйма, робить зріз дуже точно і швидко.

Особливості та переваги
Універсальний інструмент MT CS 250/36: Автоматичне змащення ланцюга
Автоматичне змащення ланцюга
Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби. Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Універсальний інструмент MT CS 250/36: Виробник шини та ланцюга - Орегон®
Виробник шини та ланцюга - Орегон®
Кращі компоненти для ідеального результату.
Універсальний інструмент MT CS 250/36: Компактність конструкції
Компактність конструкції
Легкий та зручний під час користування. Займає мало місця під час транспортування та зберігання.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
  • Безпечний для здоров'я користувача.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
  • За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
  • Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
  • Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
  • Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 36 В
Направляюча (мм) 250
Швидкість руху ланцюга (м/с) 12
Товщина приводних ланок 1.3 мм / 0.050"
Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²) 3
Напруга (В) 36
Продуктивність від 1 заряду батареї (розр.) макс. 400 (6,0 Aгод) / макс. 500 (7,5 Агод)
Час роботи на 1 заряді батареї. (хв) макс. 45 (6,0 Aгод) / макс. 55 (7,5 Агод)
Маса (без приладдя) (кг) 1,9
Вага (з упаковкою) (кг) 3
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 940 x 120 x 130

Комплектація

  • Захисний кожух ланцюга
  • Направляюча
  • Ланцюг
Області застосування
  • Ідеально підходить для обрізки гілок та дерев. Може використовуватися в садівництві під час обрізання фруктових плантацій для збільшення врожаю.
  • Для проріджування або обрізки високих дерев та чагарників
  • Безпечний для ліквідації наслідків стихії
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для MT CS 250/36

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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