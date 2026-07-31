Універсальний інструмент MT CS 250/36
Змінна насадка для багатофункціонального акумуляторного мультитула МТ 36 Вр: компактний висоторіз МТ CS 250/36 для безпечного і професійного догляду за деревами, особливо у важкодоступних місцях.
Висоторіз MT CS 250/36 для акумуляторного мультитула МТ 36 Вр дозволяє стоячи на землі підрізати гілки на деревах, роблячи цей процес надзвичайно зручним і безпечним. Висоторіз, завдяки подовжуючим штангам, дотягується до важкодоступних гілок, а завдяки своїй компактній конструкції, довжині шини в 25см і кроку ланцюга 3/8 дюйма, робить зріз дуже точно і швидко.
Особливості та переваги
Автоматичне змащення ланцюгаМінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби. Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Виробник шини та ланцюга - Орегон®Кращі компоненти для ідеального результату.
Компактність конструкціїЛегкий та зручний під час користування. Займає мало місця під час транспортування та зберігання.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
- Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
- Безпечний для здоров'я користувача.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
- Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
- Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Направляюча (мм)
|250
|Швидкість руху ланцюга (м/с)
|12
|Товщина приводних ланок
|1.3 мм / 0.050"
|Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|3
|Напруга (В)
|36
|Продуктивність від 1 заряду батареї (розр.)
|макс. 400 (6,0 Aгод) / макс. 500 (7,5 Агод)
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 45 (6,0 Aгод) / макс. 55 (7,5 Агод)
|Маса (без приладдя) (кг)
|1,9
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|940 x 120 x 130
Комплектація
- Захисний кожух ланцюга
- Направляюча
- Ланцюг
Області застосування
- Ідеально підходить для обрізки гілок та дерев. Може використовуватися в садівництві під час обрізання фруктових плантацій для збільшення врожаю.
- Для проріджування або обрізки високих дерев та чагарників
- Безпечний для ліквідації наслідків стихії
Аксесуари
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Запчастини для MT CS 250/36
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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