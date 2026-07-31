Високі живі огорожі або ділянки, розташовані близько біля землі, створюють багато проблем під час стрижки. Зручний кущоріз МТ НТ 550/36 разом з акумуляторним мультитулом МТ 36 Вр легко вирішить ці складні завдання. Ця насадка з кущорізом виконана з високоякісних лез та проста в керуванні, що забезпечує точні зрізи для досягнення найкращих результатів.