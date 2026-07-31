Універсальний інструмент MT HT 550/36
Змінна насадка для багатофункціонального акумуляторного мультитула МТ 36 Вр: зручний кущоріз МТ НТ 550/36 дасть відмінний результат під час виконання складних робіт на високих огорожах, або близько коло землі.
Високі живі огорожі або ділянки, розташовані близько біля землі, створюють багато проблем під час стрижки. Зручний кущоріз МТ НТ 550/36 разом з акумуляторним мультитулом МТ 36 Вр легко вирішить ці складні завдання. Ця насадка з кущорізом виконана з високоякісних лез та проста в керуванні, що забезпечує точні зрізи для досягнення найкращих результатів.
Особливості та переваги
Регулювання кута зрізу
- Кут зрізу можна відрегулювати в будь-якому напрямку.
Заточені методом алмазної шліфовки
- Мінімальні витрати на технічне обслуговування та тривалий термін служби.
- Низьке виділення тепла і висока ефективність.
Насадка для видалення зрізаного листя
- Легко та просто відкидає зрізані гілки з листям.
Компактність конструкції
- Легкий та зручний під час користування.
- Займає мало місця під час транспортування та зберігання.
Повна сумісність із акумуляторною платформою Kärcher на 36 В.
- За потреби, акумулятор можна швидко замінити та використовувати з іншими пристроями.
- Висока продуктивність та безпека під час роботи.
Немає викидів шкідливих речовин та CO2
- Безпечний для навколишнього середовища та здоров'я користувача.
Значно нижче вібрації в порівнянні з бензиновим інструментом
- Легкий у використанні оператором протягом тривалого часу.
- Безпечний для здоров'я користувача.
До 90% менше експлуатаційні витрати та технічне обслуговування, в порівнянні з бензиновим інструментом
- Вигідний в експлуатації, тому що немає витрат на бензин
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Довжина ножа (мм)
|550
|Відстань між зуцями (мм)
|28
|Кут регулювання леза (°)
|180
|Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²) (м/с²)
|3,8
|Напруга (В)
|36
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|макс. 100 (6,0 Aгод) / макс. 125 (7,5 Агод)
|Маса (без приладдя) (кг)
|2,3
|Вага (з упаковкою) (кг)
|3,3
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|1305 x 125 x 87
Комплектація
- Захист леза
- Насадка для видалення зрізаного листя
Області застосування
- Для обрізки бічних сторін, низу і верху живої огорожі та чагарнику
- Для обрізки високих чагарників і верхівок живої огорожі
- Ідеально підходить для надання форми, наприклад, обрізка в формі піраміди
- Обрізка важкодоступних ділянок живої огорожі та чагарників
Аксесуари
Всі продукти, що підходять до акумулятора
Запчастини для MT HT 550/36
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
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