Металевий скребок з гумою для згону води, 35 см
Скребок 35-сантиметрової довжини має V-подібний проріз і може встановлюватися в різних положеннях. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі. Поставляється з гумовою смугою.
Скребок швидко замінюється, надійно закріплюється і може встановлюватися в різних положеннях. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, він відрізняється високою міцністю і тривалим терміном служби. У комплект поставки входить м'яка гумова смуга. Скребок сумісний зі всіма ручками для згону води Kärcher.
Специфікації
Технічні характеристики
|Матеріал
|з нержавіючої сталі
|Кількість (шт.)
|1
|Маса продукту (кг)
|0,098
|Маса з упаковкою (кг)
|0,104
|Довжина (мм)
|350
|Розміри (в упаковці) (мм)
|350 x 2 x 20
Області застосування
- Вікна