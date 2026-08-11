Металевий скребок з гумою для згону води, 35 см

Скребок 35-сантиметрової довжини має V-подібний проріз і може встановлюватися в різних положеннях. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі. Поставляється з гумовою смугою.

Скребок швидко замінюється, надійно закріплюється і може встановлюватися в різних положеннях. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, він відрізняється високою міцністю і тривалим терміном служби. У комплект поставки входить м'яка гумова смуга. Скребок сумісний зі всіма ручками для згону води Kärcher.

Специфікації

Технічні характеристики

Матеріал з нержавіючої сталі
Кількість (шт.) 1
Маса продукту (кг) 0,098
Маса з упаковкою (кг) 0,104
Довжина (мм) 350
Розміри (в упаковці) (мм) 350 x 2 x 20
Металевий скребок з гумою для згону води, 35 см
Області застосування
  • Вікна
Аксесуари